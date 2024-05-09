Emekli promosyonlarında ters köşe! Hesaplar artık böyle yapılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bankaların ödediği emekli aylığı promosyonlarının 8 bin ile 12 bin arasında yükseltileceğini açıklamasının ardından tüm özel ve kamu bankaları promosyon hesaplarını sil baştan değiştirdi. Bir banka ise verdiği 18 bin lira promosyon ile diğer bankaları geride bıraktı. Peki hangi banka kaç lira emekli aylığı promosyonu veriyor. Ayrıntılar haberimizde...



MAYIS AYI PROMOSYON KAMPANYALARI BELLİ OLDU

12 banka Mayıs ayı emekli promosyon kampanyalarını teker teker duyurmaya başladı. Nisan ayında kamu bankalarında en düşük emekli promosyon miktarlarını 8-12 bin TL aralığına çekmesi ile birlikte özel bankalar da tutarlarını yukarı çekerek ek ödentiler vermeye başladı.



ESKİ YENİ FARK ETMİYOR, TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli aylığı promosyonu alabilmek için yeni emekli olma şartı aranmıyor. Hatta daha önce bir banka ile emekli promosyonu anlaşması yapmış olsanız bile aylığınızı başka bankaya taşımanız mümkün.

Bunun için seçtiğiniz bankaya 3 yıl boyunca maaşını o bankadan alacağını taahhüt etmesi yetiyor.



BANKANIZI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

3 yıllık anlaşması biten emekliler gibi, bitmeyen emekliler de aldığı miktarı artırabilir. Şu anki bankanızla görüşerek yeni bir anlaşma yaparak artırılan promosyon ücretini siz de alabilirsiniz.

Ancak bankanızı değiştirmek isterseniz kalan dönemin ödemesi iade yapılarak promosyon anlaşmanızı iptal edebilir, yeni bir bankadan promosyon alabilirsiniz.



GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15 bin liraya kadar nakit emekli promosyonu veriliyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2024.

10 bin liraya kadar olan emeklilere 6.250 lira

10.000 – 15.000 lira arasında aylık alan emeklilere 10.000 lira

15.000 – 20.000 lira arasında aylık alan emeklilere 12.500 lira

20.000 TL ve üstünde aylık alan emeklilere 15.000 lira

ZİRAAT BANKASI

SGK Bağ-Kur emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12 bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi alabiliyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlarında emekli aylıklarını 3 yıl boyuncu bu bankaya ibraz etmeleri gerekiyor.



HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla almak isteyen emeklilere 12 bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 lira - 14.999,99 lira arası maaş alanlar için 8.000 lira

15.000 lira - 19.999,99 lira arası maaş alanlar için 10.000 lira

20.000 lira ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 lira



AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15 bin liraya kadar promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 lira ödül fırsatı veriyor.

0 - 9.999 TL - 6.250 lira

10.000 TL - 14.999TL - 10.000 lira

15.000 TL - 19.999 - 12.500 lira

20.000 TL ve üzeri - 15.000 lira



ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, en yüksek miktar olan 18 bin liraya kadar nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek 15.000 liraya kadar nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na da 3.000 liraya varan ek nakit promosyondan faydalandırarak toplamda 18 bin liraya kadar ödeme yapıyor.

10.000 liraya kadar 6.250 lira

10.000 TL - 15.000 TL arasında aylık alanlara 10.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL arasında aylık alanlara 12.500 lira

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 lira

Denizbank da emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon ödeyen bankalar arasında

0 - 9.999 lira arası maaş alanlar için 5.000 lira

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 lira

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 lira

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 lira



İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılıyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 lira

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 lira

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emeklilere 12 bin liraya kadar nakit emekli promosyonu veriliyor.

10 bin liraya kadar emekli aylığı alanlar için 5.000 lira

10.000 TL - 15.000 TL emekli aylığı alanlar için 8.000 lira

15.000 TL - 20.000 TL emekli aylığı alanlar için 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla emekli aylığı alanlar için 12.000 lira



FİBABANKA

Fibabanka, 3 sene ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı kabul eden emeklilere 12 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL'ye kadar olan emekliler için 5.000 lira

10.000 - 15.000 TL arasında olan emekliler için 8.000 lira

15.000 - 20.000 TL arasında olan emekliler için 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira

QNB FİNANSBANK

15 bin liraya kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 lira indirim olmak üzere toplamda 16.200 liraya ulaşan emeklilik ödülü sunuluyor.

Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 lira

Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 lira

Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 lira

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 lira

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye kadar nakit emekli promosyon ve ödül veriyor.

9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 lira

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 8.000 lira

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 10.000 lira

20.000 TL ve daha fazla aylık alanlara 12.000 lira

Vakıfbank 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

10.000.-TL ye kadar olanlara 5.000 lira

10.000 - 15.000.-TL arasında aylığı olanlara 8.000 lira

15.000 – 20.000.-TL arasında aylığı olanlara 10.000 lira

20.000.-TL ve daha fazla aylığı olanlara 12.000 lira

Kaynak: Kamu Son Haber