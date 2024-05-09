IBAN ve FAST kullananlara flaş haber: Artık böyle kullanılacak...

Tüm bankalar yeni sisteme geçerken Fast, EFT, Havale işlemlerinde kullanılacak yeni yöntemler de müşterilerin hizmetine sunuldu.



Merkez Bankası FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığını duyurması ile bankalar da hazırlıklarını tamamlayarak uygulamalarına yeni butonları ekledi. Artık IBAN verdiğiniz her hangi biri sizden banka üzerinden ödeme isteyebilir hale geldi.



Mobil bankacılık kullanan vatandaşlar bundan sonda para gönder butonu gibi bir de ödeme iste butonu ile karşılaşacak.

Merkez Bankasının açıklaması ile birlikte alacaklının borçludan FAST ödemesi istemese olanak veren FAST Ödeme İste Katman Servisi uygulanmaya başlandı. Yeni servisle IBAN üzerinden borçlu olduğunuz kişi sizden ödeme isteyebilecek. Ödeme işlemi alacaklı taraf tarafından başlatılabilecek.

IBAN ile ödemelerde kullanılacak yeni sistem ödeme iste servisi, 2 kişi arasındaki para alışverişinde ödemenin alacaklı tarafından başlatılabilmesi üzerine kurulu bir sistem. Ödeme talebi alacaklı tarafından istendiğinde ödeme yapacak kişiye haber mesajı gidiyor. Mekanizma ödeme yapacak kişinin bu mesaja onay vermesi ile başlıyor.

IBAN NUMARANIZI BİLEN HERKES SİZDEN PARA İSTEYEBİLİR

Yeni dönemle birlikte artık ev sahibi kiracı ilişkileri de değişiyor. Örneğin ödemenizi geciktirdiyseniz ev sahibiniz sizden ödeme isteyebilir. Aynı şekilde uzakta okuyan öğrenciler de mobil bankacılık üzerinden anne babalarından para isteyebilecek.

Borçlu olduğunuz kişiye IBAN verdiyseniz, ödemenizi yapmanız yönünde bir mesaj alabilirsiniz.



Artık mobil banka kullanıcıları müşterisi oldukları bankanın FAST sistemi üzerinden bir tutar belirterek ‘Bana şu miktarda para gönder’ diyerek karşı taraftan para gönderilmesini isteyebiliyor

Para gönderilmesi talebi ise size mesaj olarak bankanız üzerinden gönderiliyor.

Para gönder talebi mesajını onayladınız an istenen miktarda para hesabınızdan çıkarak karşı tarafa gönderiliyor. Bu yüzden gelen mesajı onaylamadan önce üzerinde talep edilen miktarın göndermeniz gereken miktarla aynı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Siz bir mebla yazmayacağınız için istemeden fazla para gönderebilirsiniz.

YENİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Vatandaşların acil para ihtiyaçlarını gidermek amacı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası işbirliğiyle ‘Ödeme İste’ adlı bir uygulama hizmete alındı. Yeni sistemle para transferlerinin hızlandırılması amaçlandı.

Yeni para transferi yönteminde (FAST/Havale) alıcı kişi tarafından girilen bilgilerle göndericiden para isteniliyor. Eğer borçlu taraf talebi mesajını onaylarsa istenilen ödeme, hesaba anında otomatik aktarılıyor.

Yani bu sistem artık para transferlerini alacaklı tarafın başlatmasına imkan veriyor. Şimdiye kadar tek taraflı işleyen para transfer işlemlerinde yeni bir seçenek imkanı veriliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber