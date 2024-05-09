SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat: Temmuz ayında gerçekleşecek!

Emekli promosyon kampanyalarında rekabet artarken, bankaların müşteri çekmek için hızla vites yükselttiği bir döneme girildi. Mayıs ayıyla birlikte, bankaların promosyonlarında yapılan değişiklikler emekliler tarafından yakından takip ediliyor.



Değişen promosyonlar, milyonlarca emekli tarafından dikkatle inceleniyor ve en avantajlı teklifi sunan bankayı belirlemek için araştırmalar başladı.



Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emeklileri sevindirecek önemli tarihi açıkladı. Bu açıklama, milyonlarca emeklinin ilgisini çekti ve bankalardaki promosyonlar konusunda büyük bir beklenti oluştu.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bir mitingde banka promosyonları ile ilgili önemli açıklama yapmıştı. Erdoğan, “Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum” demişti.

TEMMUZ AYINA KALMAZ

Erdoğan’ın bu sözlerini hatırlatan Ekonomist Muhammet Bayram, “Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin TL sınırına dayanır” açıklamasında bulundu.



Emekliler, bankaların yeni promosyonları hakkında detaylı araştırmalar yaparak en avantajlı teklifi bulmayı amaçlıyor. İşte en yüksek promosyon veren bankalar:

GARANTİ BBVA

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 TL ile 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ise tam 15.000 TL nakit promosyon avantajı sunuluyor.



HALKBANK

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL



AKBANK

9.999 TL - 6.250 TL

10.000 TL - 14.999TL - 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 - 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri - 15.000 TL



VAKIFBANK

10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000 TL

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000 TL

15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000 TL

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapacak.

ING

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödeyecek.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

İŞ BANKASI

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

Kaynak: Kamu Son Haber