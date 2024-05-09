Sigarada zam kasırgası dinmiyor: 3 markaya daha zam!

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, BAT, TT ve Imperial Tobacco'ya ait sigara markalarının fiyatlarına 3 TL'lik bir artış yapıldığını bildirdi. Yapılan zam ile birlikte sigara ürünlerinin yeni fiyatlandırması tüketiciler için güncellendi. Dündar'ın paylaşımı, sigara fiyatlarındaki güncel değişikliği kamuoyuna duyururken, son dönemdeki vergi düzenlemeleri ve maliyet artışlarının etkilerini de yansıtıyor.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan son zammın ardından, BAT grubunun fiyatları 58 TL'den başlayarak 75 TL'ye kadar yükseldi. TT grubu ise 53 TL'lik en düşük fiyatıyla tüketicilere alternatif sunarken, en yüksek fiyatı 64 TL olarak belirlendi. Imperial Tobacco, ürünlerini 56 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor ve 70 TL'ye kadar çıkan seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Öte yandan, JTI ve PM markaları da geçtiğimiz günlerde fiyat artışına gidip, JTI'nin en yüksek fiyatlı ürünü 70 TL, en düşük fiyatlı ürünü ise 58 TL olarak tespit edildi. Philip Morris markasının ise 63 TL'den başlayan fiyatlarla tüketici karşısına çıktığı, en pahalı ürününün ise 70 TL olduğu görüldü.

Kaynak: Kamu Son Haber