'İsveçliler huzurlu yaşıyor'

İSVEÇ İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist, Türk İsveç İşbirliği Birimi yöneticisi Jenny Nordman, Ticari Koordinatör Şevin Yalçın ve Alanya İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret ettiler.



Önce Hükümet Konağı'nda Kaymakam Ürkmezer ile görüşen heyet, daha sonra Alanya Belediyesi’nde Başkan Özçelik ile buluştu.

İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist'e Alanya hakkında bilgi verip hediyeler takdim eden Kaymakam Ürkmezer ile Başkan Özçelik, Türkiye ile İsveç'in kadim iki dost ülke olduğunu, turizm ile bu dostluğun yıllar içinde pekişerek, binlerce İsveç vatandaşının Alanya’dan konut alıp yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirdiklerini söyledi.



İsveç İstanbul Başkonsolosu Johanna Strömquist ise İsveç Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş aracılığı ile şehir hakkında detaylı bilgilere sahip olduklarını, İsveç vatandaşlarının burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek tüm Alanya halkına teşekkür etti. (Haber MEKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi