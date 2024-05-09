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Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Antalya'nın da olduğu 49 ilde, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

'POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi. (AA)

Kaynak: AA

# Sosyal, Yer

09 May 2024 - 01:56 - Gündem

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