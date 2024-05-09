09 May 2024 - 01:56 - Gündem

Bakan Yerlikaya göz açtırmıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Antalya'nın da olduğu 49 ilde, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi.