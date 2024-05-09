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Gurbetçi tatilci denizde boğuldu

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ALMANYA'DAN Antalya'ya 1 aylık tatil için gelen inşaat mühendisi Tahir Uyar (59), denizde boğularak hayatını kaybetti.

Gurbetçi tatilci denizde boğuldu mask
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Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda meydana geldi. 1 aylık tatil için Almanya'dan, Antalya'ya gelen inşaat mühendisi Tahir Uyar, serinlemek için denize girdi. Akşam saatlerinde denizde bir kişinin çığlık çığlığa yardım istediğini duyan otel çalışanları, denize girerek Uyar'ı plaja çıkardı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Tahir Uyar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Uyar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Uyar'ın denize girmeden önce plaja bıraktığı eşyaları kameralara yansıdı.

'DALGA OLDUĞU İÇİN ZOR ÇIKARDIK'

Uyar'ın denizden çıkarılmasına yardım eden otel çalışanları Ökkeş Güngörmez (23), "Arkadaşlarla birlikte gidiyorduk. Buraya yakın bir yerde çalışıyorduk. Geldiğimizde herkes çığlık çığlığa bağrıyordu. 'Adam boğuldu, boğuldu' diyerek bir arkadaşımız suya atladı. Daha sonra plaja cankurtaranlar geldi. Boğulan kişi zaten dalga olduğu için zor çıkmıştı, vefat etmişti" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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09 May 2024 - 01:56 - Asayiş

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