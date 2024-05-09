- Yaşam

2 milyon yazlık çiçek kenti güzelleştirecek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde üretilen yazlık çiçekler, kent estetiği çalışmaları kapsamında toprakla buluşturuluyor

2 milyon yazlık çiçek kenti güzelleştirecek mask
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin rengarenk ve güzel görünmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın cadde, sokak, refüj ve kavşaklarını süsleyen milyonlarca yazlık çiçek, belediyenin Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde özen ve titizlikle yetiştiriliyor. Üretimi tamamlanan çiçekler, kent estetiği ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında refüj ve parkları süslüyor.

KENTE ESTETİK KATACAK

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üretimi yapılan yaklaşık 2 milyon yazlık çiçek, kent merkezi ve ilçelerde de toprakla buluşturulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki refüj ve kavşakları süsleyecek olan vapur dumanı, salvia vinca, tagates, kedi tırnağı, zinniatürü çiçekler, kent estetiğine görsel güzellik katıyor. (DHA)

Kaynak: DHA

# Antalya

09 May 2024 - 01:54 - Yaşam

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