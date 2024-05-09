- Ekonomi

27'nci kez kapılarını açtı

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Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, Antalya'nın Finike ilçesinde başladı

27'nci kez kapılarını açtı mask
27'nci kez kapılarını açtı
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ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım denilince akla Antalya'nın geldiğini söyledi. Tarım sektörünün üreticiler sayesinde başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, "Kışın Türkiye'nin tüm yerlerine sebze ve meyve gönderiyorsunuz. Portakalın bu yıl durumu pek iyi değil. Tarımı artık bilinçli yapmalıyız. Planlı ve bilinçli üretim her zaman para kazandırır. Bereketli topraklara sahipsiniz" dedi.

'NİTELİKLİ TARIM POLİTİKALARI ÜRETECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Fuarda, yerli ve yabancı misafirleri ağırlayarak, bölge tarımını ve yerli mahsulleri tanıtarak tarımın gelişmesine ışık tutacaklarını ifade eden Böcek "İlçemizi bütüncül bir şekilde kalkındırmak için nitelikli tarım ve turizm politikaları üreteceğiz" şeklinde konuştu.
Tohum, fide, gübre ve seracılık alanlarında yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuar, 2 gün açık kalacak. (AA)

27'nci kez kapılarını açtı

Kaynak: AA

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09 May 2024 - 01:53 - Ekonomi

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