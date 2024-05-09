Konaklama yerleri bir bir kapanıyor

Turizmdatabank’ın TOBB verilerinden derlediği bilgiye göre, 2024 yılı Ocak- Mart döneminde konaklama sektöründe A.Ş. olarak faaliyet gösteren 17 işletme kapandı.
TURİZMDE DE ARTIYOR
2024 yılının Ocak–Mart döneminde, oteller ve yeme–içme alanında kapanan şirket sayısı 263 adetten 300’e çıktı. Buna göre, bu dönemde kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artış yaşandı. Şirket kuruluşları da ancak yüzde 7.6 oranında yükseldi.
Diğer yandan gerçek kişi işletmelerinde kuruluşlar yüzde 30 düşerken, kapanışlar değişmeden 276 dolayında kaldı. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.