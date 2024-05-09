- Turizm

Konaklama yerleri bir bir kapanıyor

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; 2024 yılının Ocak–Mart döneminde konaklama sektöründe, anonim şirketi olarak faaliyet gösteren 17 işletme kapandı. Konaklama sektöründeki kapanan şirket sayısı, 2023 yılının aynı döneminde 11 idi.

Konaklama yerleri bir bir kapanıyor mask
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Turizmdatabank’ın TOBB verilerinden derlediği bilgiye göre, 2024 yılı Ocak- Mart döneminde konaklama sektöründe A.Ş. olarak faaliyet gösteren 17 işletme kapandı.


TURİZMDE DE ARTIYOR


2024 yılının Ocak–Mart döneminde, oteller ve yeme–içme alanında kapanan şirket sayısı 263 adetten 300’e çıktı. Buna göre, bu dönemde kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artış yaşandı. Şirket kuruluşları da ancak yüzde 7.6 oranında yükseldi.


Diğer yandan gerçek kişi işletmelerinde kuruluşlar yüzde 30 düşerken, kapanışlar değişmeden 276 dolayında kaldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# kişi, yüzde, Mart, Ocak

09 May 2024 - 01:52 - Turizm

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