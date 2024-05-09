İstanbul-İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı (2)

'EKİPLER ORGANİZE VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ön iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövdesi üzerine acil iniş yapan FEDEX şirketine ait kargo uçağı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı’mızda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekiplerimiz tarafından kaldırılma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler. Olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden her bir görevlimizi kutluyorum. Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim; her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun" dedi.