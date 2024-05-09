Turizme yeni rekor emekçisinden geldi

AVRUPA’DAN ÇOK ÇALIŞIYORUZ
Turizmdatabank’ın Eurostat ve TÜİK verilerinden derlediği analize göre; 2023 yılında haftalık çalışma saatine göre Türkiye'deki turizm (konaklama ve yiyecek) işçileri haftada ortalama 49 saat ile lider konumda yer aldı.
Türkiye’nin turizmde asıl rekabet gücü unsurlarından olan ve turizm rekorlarının asıl sahibi konumundaki turizm çalışanları, haftalık olarak, Avrupa turizm işçileri ortalamasından 14 saat fazla çalışıyor.
Türk işçiler; Yunanistan’dan 6 saat, Fransa’dan 12.1 saat, İspanya’dan 12.4 saat ve İtalya’dan 13.2 saat fazla çalışıyor. Türkiye'de turizm işçileri, TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en fazla çalışmaya rağmen en az kazanan sektörde bulunuyor.
TÜİK DE DOĞRULUYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı " 2022 yılı İşgücü Maliyeti İstatistikleri"ne göre, en yüksek aylık brüt kazanç 25.7 bin TL ile "Finans ve sigorta" alanında olurken turizm sektörünün önemli kısmını oluşturan "Konaklama ve yiyecek" alanında 6.4 bin TL olarak açıklandı.
EN ÇOK ÇALIŞMA TÜRKİYE'DE
Öte yandan haftalık çalışma süresi olarak konaklama ve yiyecek alanı 48.6 saatle en uzun süreye sahipken, Türkiye ortalaması da 43.9 saat olarak gerçekleşti. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.