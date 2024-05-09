Ruslar'ın ilk tercihi Türkiye

Mayıs ayında yapılan her 100 tatil satışından neredeyse 50'sini alan Türkiye, pazardan aldığı payı da nisan ayına kıyasla yüzde 130 oranında arttırdı.
ATOR bülteninde yayınlanan verilere göre, mayıs ayının lideri yüzde 46 ile Türkiye olurken onu yüzde 17 ile Rusya içi destinasyonlar, yüzde 15 ile Mısır, yüzde 7,5 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 6 ile Tayland takip ediyor. Söz konusu veriler nisan ayında yapılan mayıs rezervasyonlarından elde edildi.
Rusya'daki mayıs ayı tatili satışlarında ayrıca Abhazya yüzde 3, Küba yüzde 2, Çin yüzde 1, Maldivler ve Vietnam ise yüzde 1'in altında pay aldı. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.