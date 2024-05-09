Ruslar'ın ilk tercihi Türkiye

Mayıs ayında yapılan her 100 tatil satışından neredeyse 50'sini alan Türkiye, pazardan aldığı payı da nisan ayına kıyasla yüzde 130 oranında arttırdı.



ATOR bülteninde yayınlanan verilere göre, mayıs ayının lideri yüzde 46 ile Türkiye olurken onu yüzde 17 ile Rusya içi destinasyonlar, yüzde 15 ile Mısır, yüzde 7,5 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 6 ile Tayland takip ediyor. Söz konusu veriler nisan ayında yapılan mayıs rezervasyonlarından elde edildi.



Rusya'daki mayıs ayı tatili satışlarında ayrıca Abhazya yüzde 3, Küba yüzde 2, Çin yüzde 1, Maldivler ve Vietnam ise yüzde 1'in altında pay aldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi