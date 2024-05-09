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Turizmciler yeni sezonu yorumladı

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Doluluk oranlarının yüzde 60-70 bandında olduğunu ifade eden turizmciler, 2024 sezonunun çok iyi başladığını dile getirdiler

Turizmciler yeni sezonu yorumladı mask
Turizmciler yeni sezonu yorumladı
Turizmciler yeni sezonu yorumladı
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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl sezonun erken açıldığını ve turist sayısında şu an geçen yıla göre yüzde 20’lik artış olduğunu belirterek "Bu bizim için en iyi başlangıç. Nisan ayının da aynı şekilde geçmesi, sezon adına olumlu bir gelişme. Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya bizim en etkili pazarlarımız. Mayıs ayında Rusya tatili var. Üçüncü haftasından itibaren Almanya’nın tatili var. Sonra da haziran itibarıyla Kurban Bayramı tatili ile yaz başlıyor. Dolayısıyla şu an ki beklentilerimiz tamamen olumlu. Antalya bu yıl 17 milyon kişiyi geçerek üzerine düşeni fazlasıyla yapacak" şeklinde konuştu.

Turizmciler yeni sezonu yorumladı

'DOLULUK YÜZDE 85'E ÇIKAR"

Avrupa’dan hala çok ciddi rezervasyon aldıklarını anlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, " Rus bayramıyla beraber otel dolulukları yüzde 80-85’lere çıkar diye düşünüyorum. Geçen yıl 21 Nisan itibarıyla bu yılı karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 16 artış söz konusu" dedi.

Turizmciler yeni sezonu yorumladı

'UÇAKLAR YÜZDE 95 DOLU İNDİ'

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli şu bilgileri paylaştı: "Bölgemizin 2024 sezon satışları ve planlanan uçak koltuk sayıları, yüzde 10 büyüme ile 2024’te 1,9 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı işaret ediyor. Erken rezervasyon döneminde aldığımız rezervasyon sayıları bir önceki yılın önemli oranda üzerinde. Bizim için diğer bir olumlu gelişme ise sezonun 15 gün öne çekilerek, 15 Mart’ta ilk uçakların inmesi. Mart koltuk sayıları sayesinde uçaklar yüzde 95 ve üzeri dolu indi. Nevruz ve Paskalya’nın da peş peşe gelmesi doluluklarımıza olumlu yansıdı." (Kaynak: Turizmajansı)

Kaynak: Turizmajansı

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09 May 2024 - 01:18 - Turizm

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