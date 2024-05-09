'En popüler destinasyon Alanya'

HOLLANDA'NIN turizm profesyonellerine yönelik yayın yapan haber sitesi ‘Reisbizz.nl’de yer alan habere göre, Alanya diğer turizm destinasyonları arasında en çok dikkat çeken bölgelerden biri oldu.



Corendon tarafından yapılan açıklama hakkında Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından yapılan değerlendirmede, şu bilgiler verildi: "Corendon'un açıkladığı son veriler ışığında, Türkiye'nin turizm sektöründe güçlü bir ivme yakaladığını net bir şekilde söylemek mümkün. Mayıs ayı tatil rezervasyonlarında yaşanan yüzde 20'lik artış, sektördeki canlanmanın ve talep artışının somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Kazanılan bu ivmenin de aynı şekilde yükselerek sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Alanya'nın popülerliğindeki artış, destinasyonumuzun sunduğu benzersiz deneyim ve cazip fiyatlarla doğrudan ilişkili. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, Corendon'un Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na Hollanda ve Brüksel’den uçuşları oldu. Havalimanımıza yönelik artan bu uçuşlarla birlikte, bölgenin erişilebilirliği de daha kolay bir hal alıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Alanya’nın gözde bir turizm destinasyonu olması ve turizmde öne çıkması kaçınılmaz bir gerçek."

CORENDON TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA



Corendon, mayıs tatilleri için tatil rezervasyonlarında güçlü bir artış görüyor. Tur operatörüne göre rezervasyon sayısı geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Corendon’a göre Alanya, yaklaşan okul tatilleri için en popüler destinasyon. Tur operatörüne göre Alanya, Turizmde katlanarak büyüyen bir ilerleme yaşıyor ve rezervasyon sayısı geçen yıla göre iki katından fazla artıyor. Corendon'un Türkiye'den sonra ilk beşi ise Yunanistan, İspanya, Curaçao ve Mısır'dan oluşuyor.



Corendon'a göre Alanya'nın popülaritesi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. "Öncelikle destinasyon, şehir ve plajın benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor. Ayrıca Alanya'daki otellerin fiyat düzeyi de diğer Türkiye destinasyonlarına göre özellikle cazip. Ortalama olarak benzer konaklama fiyatları, Antalya'ya göre yaklaşık yüzde 15-20 daha düşük."



Corendon CEO'su Günay Uslu, "Alanya'nın geçmişi çok eskilere dayanıyor" diye açıklıyor. Uslu, "Amsterdam'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na direkt uçuşlar ile artık tatilcilerin bu canlı sahil beldesini keşfetmesini daha da kolaylaştırıyoruz. Havaalanından kısa transfer süresi, gezginlerin Alanya'daki tatillerinin tadını daha uzun süre çıkarmasına olanak tanıyor. Plajın ve tarihi mekanların keşfedilmesinin yanı sıra Alanya, canlı bir gece hayatı, rahat restoranlar ve mağazalar ile zengin tarih ve leziz Türk mutfağını tanımak için çok sayıda fırsat da sunuyor." (Kaynak: Turizmajansı)

Kaynak: Turizmajansı