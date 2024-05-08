19 yıl sonra yakalandı

19 yıl önce S.D.’nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen olay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden yapılan soruşturma ile aydınlatıldı. S.D.’yi öldürdüğü belirlenen İ.Ç. (42) polis ekipleri tarafından Bolu’da yakalanarak, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Cinayetin ardından geçen 19 yıl sonra yakalanan İ.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.