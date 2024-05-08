- Asayiş

19 yıl sonra yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da S.D’nin (29) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İ.Ç. (42), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 yıl sonra yakalandı.

19 yıl sonra yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

19 yıl önce S.D.’nin öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bulunamadı. Faili meçhul olarak yıllardır bekleyen olay Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden yapılan soruşturma ile aydınlatıldı. S.D.’yi öldürdüğü belirlenen İ.Ç. (42) polis ekipleri tarafından Bolu’da yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından geçen 19 yıl sonra yakalanan İ.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

# Polis

08 May 2024 - 23:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler mask
Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler
Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı mask
Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı
Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı mask
Ünlü şarkıcı Kalben operasyonla gözaltına alındı
Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi mask
Antalya'da dehşete düşüren olay: Komşusunu arabanın arkasına bağlayıp sürükledi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaçış anı kamerada mask
'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı! Kaçış anı kamerada
Ücretsiz maç linkine tıkladı hayatı karardı: Uykumda soyuldum! mask
Ücretsiz maç linkine tıkladı hayatı karardı: Uykumda soyuldum!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber