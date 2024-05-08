Fatih Altaylı, baldızını öpücüklere boğdu

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü gazeteci paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
'BALDAN TATLI BALDIZ'
Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü kutlayan Altaylı, paylaşımına "Baldan tatlı baldızımın doğum gününü kutluyorum. Çok kızacağı için yaşını yazamıyorum" notunu düştü.Altaylı'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.