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Fatih Altaylı, baldızını öpücüklere boğdu

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Sık sık sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan Fatih Altaylı son olarak baldızı Ceyda Erenoğlu'nun öpücüklerle kutlmadığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

Fatih Altaylı, baldızını öpücüklere boğdu mask
Fatih Altaylı, baldızını öpücüklere boğdu
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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü gazeteci paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

'BALDAN TATLI BALDIZ'

Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü kutlayan Altaylı, paylaşımına "Baldan tatlı baldızımın doğum gününü kutluyorum. Çok kızacağı için yaşını yazamıyorum" notunu düştü.Altaylı'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Fatih Altaylı, baldızını öpücüklere boğdu

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son, devam, fatih

08 May 2024 - 23:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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