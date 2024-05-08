Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a (59) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.