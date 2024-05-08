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Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

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Adana Seyhan'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
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Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletle yolda ilerleyen İbrahim Vuranay'a (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kaza! Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

Sağlık ekipleri Vuranay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

# Adana, Bisiklet, Çarpma, Otomobil, sağlık, Polis

08 May 2024 - 23:33 AA Adana- Gündem

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