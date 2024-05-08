- Gündem

Bakan Bayraktar: BOTAŞ ve ExxonMobil arasında iş birliği anlaşması imzaladık

ABONE OL Google News Sayfamız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’deki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ti...

Bakan Bayraktar: BOTAŞ ve ExxonMobil arasında iş birliği anlaşması imzaladık mask
Bakan Bayraktar: BOTAŞ ve ExxonMobil arasında iş birliği anlaşması imzaladık
Bakan Bayraktar: BOTAŞ ve ExxonMobil arasında iş birliği anlaşması imzaladık
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’deki temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin iş birliğini öngören anlaşmanın imza törenine katıldı. Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık" açıklamasını yaptı.

'SAYILI ÜLKELER ARASINDAYIZ'

Bakan Bayraktar, paylaşımının devamında, “ABD halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

'ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI'

Bakan Bayraktar, ABD programında Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Bayraktar, buna ilişkin paylaştığı sosyal medya mesajında, “Türkiye’nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası iş birlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkemizin ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkat çektik. Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

08 May 2024 - 23:03 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ilk defa 1.1 trilyon doların üzerinde ekonomik hacme ulaştı mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ilk defa 1.1 trilyon doların üzerinde ekonomik hacme ulaştı
Çocuğu Down sendromlu doğan aile ‘ihmal’ gerekçesiyle hastaneye dava açtı; mahkemeden 21 milyon TL’lik tazminat kararı mask
Çocuğu Down sendromlu doğan aile ‘ihmal’ gerekçesiyle hastaneye dava açtı; mahkemeden 21 milyon TL’lik tazminat kararı
Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı mask
Çöp kamyonu ile çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı
Akıl almaz olay! Aracını gören şoke oldu mask
Akıl almaz olay! Aracını gören şoke oldu
10 gündür gaz yayılıyor; vatandaşlar tedirgin mask
10 gündür gaz yayılıyor; vatandaşlar tedirgin
Alanya'da feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 1 ölü mask
Alanya'da feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 1 ölü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber