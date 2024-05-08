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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 52 bin tonu aştığını söyledi.Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı mask
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 52 bin tonu aştığını söyledi.

Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke. Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerine yer verdi.

08 May 2024 - 22:46 DHA Ankara- Gündem

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