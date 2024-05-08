Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 52 bin tonu aştığını söyledi.
Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke. Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.