08 May 2024 - 22:43- Asayiş G:

6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

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Eskişehir'de 6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı mask
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İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespitine’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Sulh Ceza Mahkemesince ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 6 aydır aranan örgüt mensubunun Eskişehir’e geleceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli bugün, Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalaı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

# Jandarma

08 May 2024 - 22:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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