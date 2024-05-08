İlginç olay! Yolcu bir anda kendini suya attı

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. Vapurdan denize atlayan yolcuya vatandaşlar can simidi attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA