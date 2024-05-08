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İlginç olay! Yolcu bir anda kendini suya attı

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İstanbul'da Üsküdar-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu, kıyı emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlginç olay! Yolcu bir anda kendini suya attı mask
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Edinilen bilgiye göre, Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. Vapurdan denize atlayan yolcuya vatandaşlar can simidi attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık

08 May 2024 - 22:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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