İlginç olay! Yolcu bir anda kendini suya attı

Edinilen bilgiye göre, Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. Vapurdan denize atlayan yolcuya vatandaşlar can simidi attı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yolcu, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.