BİM Market'te skandal: Büyük tepki çekti

İstanbul Avcılar'da bir BİM şubesinde satışa hazırlanan tavukların taşınma şekli sosyal medyada büyük tepki topladı. Soğuk zincirde taşınması gereken tavukların binek araçla mağazaya getirildiği görüldü. İlginç sevkiyatı görüntüleyen bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı. Tepki toplayan görüntülerde hafif ticari bir aracın bagaj ve arka koltuğuna yüklenen tavukların mağazaya taşınarak reyona koyulup satıldığı görüldü.

Kasaplar görüntülere tepki göstererek bu şekilde etlerin taşınmasının insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

BİM'DEN AÇIKLAMA





Görüntülerle ilgili BİM'den yapılan açıklamada, "Söz konusu durum, tedarikçi firma çalışanının bilgimiz dışında aldığı inisiyatif sonucunda münferit olarak gerçekleşmiştir. Teslimat aracının mağazamıza birkaç yüz metre kala bozulması neticesinde ürünleri kısa süreliğine başka bir araca aktararak tarafımıza teslim etmişlerdir. Bu olay şirketimiz tarafından kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu durum öğrenildiği an tedarikçi firmaya gerekli uyarılar yapılmış, firma tarafından çalışanın iş akdi feshedilmiştir. Tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Gıda güvenliği ve kalitesi birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi