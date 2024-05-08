08 May 2024 - 22:26- Magazin G:

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat

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Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galasında giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Oyuncunun kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat mask
Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat
Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat
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Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Nil Sude Albayrak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya projenin galasına katıldı.

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat

TARZINA YORUM YAĞDI

Geceye kırmızı göğüs dekolteli bir elbise ile katılan Sarıkaya tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat

Instagram hesabından evinin bahçesinde çektiği gala öncesi pozlarını paylaşan Sarıkaya'nın kırmızı elbisesi ve siyah çizme kombini hiç beğenilmedi.

Sosyal medyada; 'Çuval giyse yakışır diyordum ama bu olmamış', 'Güzelliğini gölgede bırakmış', 'Çok aramış mı acaba', 'Hediye paketi gibi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat

KOMBİNİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Serenay Sarıkaya'nın bu kombinin fiyatı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu kırmızı elbisesi için 86 bin 950 TL, siyah çizmeleri içinde tam tamına 68 bin 950 TL ödemiş.

Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı olay oldu! İşte dudak uçuklatan fiyat

Kaynak: MYNET

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08 May 2024 - 22:26 - Magazin

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