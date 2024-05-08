Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ilk defa 1.1 trilyon doların üzerinde ekonomik hacme ulaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüm iş dünyamızı Azerbaycan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki imkanları değerlendirerek yeni imzalar atmaya davet ediyorum. Azerbaycan firmalarını da ülkemizin devamlı gelişmekte olan yatırım ortamını fırsata çevirmeye davet ediyorum. Geçen yıl itibariyle yüzde 4,5 büyüme kaydetti ekonomimiz. Dünya yüzde 3 büyürken, Türkiye yüzde 4,5 büyüdü ve ilk defa Türkiye 1,1 trilyon doların üzerinde ekonomik hacme ulaşmış oldu. Bununla dünyanın 17'inci büyük ekonomisi konumundayız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de, 11'inci dönem Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve her iki ülkeden iş insanları katıldı. Azerbaycan Başbakanı Esedov iş forumunda yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinden, her iki ülkenin iş insanlarının yararlandığını kaydederek, Türkiye ve Azerbaycan'ın yatırımlarının karşılıklı olarak devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan selamlarını ileterek, "Türkiye ile Azerbaycan, 'tarihi kültürü bir, dili ve inancı bir, derdi ortak, sevinci bir' iki kardeş ülkedir. Rahmetli Sayın Haydar Aliyev, 'tek millet iki devlet' diyerek ülkelerimiz arasındaki ilişkiler için yüzyıllar boyunca yankılanacak bir istikamet belirlemiştir. Tarihte olduğu gibi bugün de aynı şekilde gönül birliği içindeyiz. Karabağ'ın azad olması için verilen ortak çabalar da yine aynı şuurla verdiğimiz ortak mücadelenin eseridir. İstiklal için hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'DEPREM FELAKETİNDE İLK KOŞAN GARDAŞ AZERBAYCAN OLMUŞTUR'

Yılmaz konuşmasında, "Cumhurbaşkanlarımızın tesis ettikleri samimi dostluk, Türkiye Azerbaycan ilişkileri için çok önemlidir ve bizler için çok sağlam bir siyasi zemin oluşturmaktadır. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde yardımımıza ilk koşan yine gardaş Azerbaycan olmuştur. Hepimizin gayesi, ilişkilerimizi her alanda kardeşliğimize yakışır seviyelere getirmektir. Dün de Sayın Başbakan Kahramanmaraş'taydı. Orada Azerbaycan Mahallesi inşa ediliyor, incelemelerde bulundu. Okul kısmı inşallah eğitim öğretime yetiştirilecek, diğer yapılan yapılar, sosyal konutlar da hızla tamamlanacak. Bunun için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlişkilerimizi ilerletmek istediğimiz alanların başında, ticari ve ekonomik faaliyetler gelmektedir. Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının refahını artırmak adına, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak, bölgenin istikrarı ve refahı için de önemlidir. Kardeş iki ülkenin iş dünyalarını buluşturan İş Forumu’na bu doğrultuda önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİLİ TİCARETİMİZ 7,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR'

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan ile olan ikili ticaretin de sürdüğünü kaydederek, "2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaretimiz 7,5 milyar dolara ulaşmıştır. Yaklaşık olarak bunun 3 milyar doları Azerbaycan'a ihracatımız, 4,5 milyar dolar kadarı da Azerbaycan'dan ithalatımız şeklinde gerçekleşmektedir. Azerbaycan ile olan ticaretimizin hacim ve kapsamını genişletme niyetimizin Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından da paylaşıldığını biliyoruz. Azerbaycan ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmamızı genişletmek amacıyla yürütülen çalışmaları ivedilikle sona erdirmek istiyoruz. Şu anda 15 ürün var bu kapsamda, bunu ilk etapta 30'a daha sonra da daha fazla ürüne çıkarmak niyetimiz var" dedi.

Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında ticareti kolaylaştırılacak adımların atılacağını vurgulayarak, "Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11'inci Dönem Toplantısı" kapsamında imzaladığımız 120 maddelik eylem planını bugün kabul etmiş olduk. Karşılıklı olarak bunu imzaladık. Bunlar içinde iş insanlarımızın beklentilerine cevap veren pek çok madde olduğunu belirtmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak adına, gümrük ve lojistik işlemlerinin iyileştirmek konusunda mutabıkız. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın kurulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var" diye konuştu.

'34 MİLYAR DOLARI AŞAN ORTAK HACİM VAR'

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret, yatırım ve diğer ekonomik fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, "Bu bağlamda ikili ticaret kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da karşılıklı yatırımların artırılmasıdır. Doğrudan yatırımların artırılmasıdır. Bu alanda da ülkelerimiz arasında önemli miktarlara ulaşan bir hacim söz konusu. Bu kapsamda 34 milyar doları aşan bir ortak hacim var. Bizim taraftan 13 milyar dolar diye hesaplıyoruz. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 21 milyar doları bulan bir yatırım söz konusu. Çok önemli bir yatırımcı Azerbaycan Türkiye'de, dolayısıyla bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımları daha da artırmalıyız. Bizim Azerbaycan'da 6 bin kayıtlı firmamız var, bunun 4 binden fazlası aktif halde. Azerbaycan'dan da Türkiye'ye gelen, yatırım yapan 3 bin civarı firma var. Bunların sayısının da artmasını istiyoruz. Diğer taraftan müteahhitlerimiz Azerbaycan'da bugüne kadar işgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere 19,3 milyar dolar değerinde 526 projeyi müteahhitlik şirketimiz üstlenmiş durumda. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri projeleri en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayan müteahhitlerimizin ve yapı/inşaat malzemeleri sektörümüzün Azerbaycan ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Azerbaycan’da gelişen yatırım ortamı, giderek daha fazla şirketi Azerbaycan'a çekmektedir" dedi.

Geçen yıl itibariyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü belirten Cevdet Yılmaz, "Tüm iş dünyamızı Azerbaycan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki imkanları değerlendirerek yeni imzalar atmaya davet ediyorum. Azerbaycan firmalarını da ülkemizin devamlı gelişmekte olan yatırım ortamını fırsata çevirmeye davet ediyorum. Geçen yıl itibariyle yüzde 4 buçuk büyüme kaydetti ekonomimiz, dünya yüzde 3 büyürken, Türkiye yüzde 4,5 büyüdü. Ve ilk defa Türkiye 1,1 trilyon doların üzerinde ekonomik hacme ulaşmış oldu. Bununla dünyanın 17'inci büyük ekonomisi konumundayız. Tarımdan, sanayiye, hizmetlere varıncaya kadar birçok alanda fırsatlar var bunu hep birlikte İnşallah değerlendiririz. Bunu temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından sonra iş forumunda hatıra fotoğrafı çektirildi.