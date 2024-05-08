Süreyya Yalçın'ın acı günü

Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen Süreyya Yalçın'ın son hali çok şaşırtmıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın acı gününü yaşıyor. Sosyetik güzelin annesi Ülkü Yalçın hayatını kaybetti.
SÜREYYA YALÇIN'IN ACI GÜNÜ
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, şimdilerde son görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyor.
Süreyya Yalçın annesi Ülkü Yalçın'ı Miami'de kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın, Miami Memorial Park Cemetery'de defnedilecek.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.
Son dönemde zayıflığı ile dikkat çeken ünlü isim, konuya dair "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.