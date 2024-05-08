Süreyya Yalçın'ın acı günü

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Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen Süreyya Yalçın'ın son hali çok şaşırtmıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın acı gününü yaşıyor. Sosyetik güzelin annesi Ülkü Yalçın hayatını kaybetti.

SÜREYYA YALÇIN'IN ACI GÜNÜ

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan ve 2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, şimdilerde son görüntüsüyle magazin gündeminden düşmüyor.

Süreyya Yalçın annesi Ülkü Yalçın'ı Miami'de kaybetti. 77 yaşında hayata gözlerini yuman Yalçın, Miami Memorial Park Cemetery'de defnedilecek.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

Son dönemde zayıflığı ile dikkat çeken ünlü isim, konuya dair "Doktor kontrolündeyim, sağlığım yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: MYNET