Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu

VakıfBank'ın ve milli takımın en önemli isimlerinden birisi olan Zehra Güneş yoğun geçen sezonun ardından tatilin tadını çıkarmaya başladı. Tatilini İspanya'da geçiren Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla güzelliğiyle yine büyülemeyi başardı. İspanya'nın tarihi sokaklarında mini eteği ve şık kombiniyle fotoğraflar paylaşan Zehra Güneş'e birçok voleybolcu arkadaşı da beğeni ve yorum attı.

Kaynak: Haber Merkezi