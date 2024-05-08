- Magazin

Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

VakıfBank'ta oynayan Milli oyuncumuz Zehra Güneş tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. İspanya'dan paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. Mini etekli şık kombiniyle sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Zehra Güneş beğen ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu mask
Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

VakıfBank'ın ve milli takımın en önemli isimlerinden birisi olan Zehra Güneş yoğun geçen sezonun ardından tatilin tadını çıkarmaya başladı. Tatilini İspanya'da geçiren Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla güzelliğiyle yine büyülemeyi başardı. İspanya'nın tarihi sokaklarında mini eteği ve şık kombiniyle fotoğraflar paylaşan Zehra Güneş'e birçok voleybolcu arkadaşı da beğeni ve yorum attı. 

Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Sosyal, başladı

08 May 2024 - 21:50 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi mask
Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi
Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı mask
Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı
Survivor'da Aleyna, Nagihan ve Nefise ile neden ittifak yaptı? İşte sebebi mask
Survivor'da Aleyna, Nagihan ve Nefise ile neden ittifak yaptı? İşte sebebi
Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor! mask
Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor!
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? mask
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı mask
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber