Zehra Güneş son paylaşımıyla yine gündem oldu

VakıfBank'ın ve milli takımın en önemli isimlerinden birisi olan Zehra Güneş yoğun geçen sezonun ardından tatilin tadını çıkarmaya başladı. Tatilini İspanya'da geçiren Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla güzelliğiyle yine büyülemeyi başardı. İspanya'nın tarihi sokaklarında mini eteği ve şık kombiniyle fotoğraflar paylaşan Zehra Güneş'e birçok voleybolcu arkadaşı da beğeni ve yorum attı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.