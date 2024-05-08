08 May 2024 - 21:26- Gündem G:

Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı

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Muratpaşa'da bir baba, hatıra için görüntülediği oğlunun okula giderken bir aracın çarpması ve sürüklenmesini kaydetti.

Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı
Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı
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Antalya’da okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Oğunun aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa'da Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, öğle yemeği için okuldan eve geldi. Yemeğini yedikten sonra tekrar okula gitmeye hazırlanan Kayra Ege, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine çıktı. Kayra Ege yaya geçidinde beklediği sırada, araçlardan biri yolun sağ şeridinde durdu. Aracın durduğunu gören Kayra Ege, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sol şeritten gelen Ö.K.'nın kullandığı 07 BOR 575 plakalı otomobil çarptı.

Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı

BABASI, KAZA ANINA ŞAHİT OLDU ÇIĞLIK ATTI

Çocuğu okula giderken hatıra kalsın diye evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Halil İbrahim Yurdunkulu, kaza anına tanıklık etti. Cep telefonuyla kayıttayken oğluna araba çarptığını gören baba, çığlıklar atarak dışarıya koştu. Oğlunun yerde yattığını gören Yurdunkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralanan çocuğa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, küçük çocuk ambulansla kaldırıldığı hastanede 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra bugün taburcu edildi.

Antalya'da korkunç olay! Hatıra için görüntülediği oğluna otomobil çarptı

Kaynak: DHA

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08 May 2024 - 21:26 DHA Antalya- Gündem

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