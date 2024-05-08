Haraç vermeyen iş yerini kurşun yağmuruna tuttular

İddiaya göre iş yerinden uzun süredir haraç isteyen saldırganlar, bir süre önce pompalı tüfekle saldırı düzenledikleri iş yerine bu kez uzun namlulu silahla ateş etti. Saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Saldırı anında ise dükkanın önünde çay için bir kişinin bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı müşteri hastaneye kaldırıldı.

"HAKARET VE TEHDİTLE HARAÇ İSTİYORLAR"

İş yerinin sahibi Muhammet Ali Ataş yaşananların haraç vermeyi kabul etmedikleri gerekçesiyle yaşandığını iddia ederek şunları şöyledi: "Olay, yaklaşık 5-6 aydır sürekli dükkanımıza gelip haraç istemeler, hakaretler, sözlü tacizler, dükkan basmalar, bize silah çekmeler, bazı eşyalar fırlatmalarla başlardı. Bir kaç defa geldiler, haraç istediler. Bizde vermeyeceğimizi dile getirdi. Ondan sonra bu mevzular büyüdü. Gelip dediğim gibi, sürekli hakaretler, tacizler, küfürler. En son geldiğinde silah doğrulttu bize. Şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan bir gün sonra serbest kalındı. Onların elemanlarından birisi yukarıdan pompalı silah sıktı. Yine karakolluk olduk. Mahkemeyi bekliyoruz. Şikayetçiyiz. Daha önce böyle bir şey yaşamadık. Sadece, dükkana gelip sözlü tacizde bulunup bize cam küllük fırlatmışlardı. Ondan önce öyle bir şey yoktu. Biz ekmeğimizle çalışan insanlarız."

Kaynak: DHA