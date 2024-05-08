08 May 2024 - 20:55- Magazin G:

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı mask
Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı
Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı
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İddialı tarzı, sahne kostümleri ve sevilen şarkıları ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Zeynep Bastık yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı

SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşıyordu. Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozları çok konuşulmuştu.

Ancak ünlü çift, ilişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış. Ayrılık sebebi ise yoğun iş ve hayat temposu…

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı

Bir ödül töreninde ise ayrılık haberlerine Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" dedi. Bastık, "İlişkinizin bitmesine üzüldünüz mü?" sorusuna ise "İyiyiz, çok iyiyiz. Olması gereken şeyler oluyor" dedi.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile sevgilisi Ali Can Ayyıldız ayrıldı

Kaynak: MYNET

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08 May 2024 - 20:55 - Magazin

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