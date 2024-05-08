Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.