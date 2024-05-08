08 May 2024 - 20:48- Gündem G:

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

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Burdur'da bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü öldü.

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü mask
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kaynak: AA

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08 May 2024 - 20:48 AA Burdur- Gündem

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