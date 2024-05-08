Dengesini kaybeden turist metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Üzümlü Kilise yakınlarında 8 kişilik arkadaş grubu ile gezinti yapan Alman turist Roelin Post, kaygan zeminde dengesini kaybedip düştü. Kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanan Roelin Post'un sol bacağı kırıldı.
3 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Alman turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı turist, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.