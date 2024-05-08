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Dengesini kaybeden turist metrelerce yükseklikten yere çakıldı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanıp bacağı kırılan Alman turist Roelin Post (60), UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dengesini kaybeden turist metrelerce yükseklikten yere çakıldı mask
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Üzümlü Kilise yakınlarında 8 kişilik arkadaş grubu ile gezinti yapan Alman turist Roelin Post, kaygan zeminde dengesini kaybedip düştü. Kayalıklardan yaklaşık 3 metre yuvarlanan Roelin Post'un sol bacağı kırıldı.

3 METREDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Alman turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı turist, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Gelen, Jandarma, Turist

08 May 2024 - 20:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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