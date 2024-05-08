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60 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor

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Şırnak'ta dün sabah saatlerinde ot toplamak için yaylaya çıkan İsmet Bilir’den (60) haber alınamıyor. Yakınları ihbarda bulundu. AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekiplerin, iz arama köpekleri, dron ve askeri helikopter desteğiyle başlatılan arama devam ediyor.

60 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor mask
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Şırnak, merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, dün sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Geri dönmeyen Bilir’den haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopter ve dron desteğiyle arama çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Jandarma

08 May 2024 - 20:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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