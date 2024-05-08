08 May 2024 - 20:11 - Gündem

60 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Şırnak'ta dün sabah saatlerinde ot toplamak için yaylaya çıkan İsmet Bilir’den (60) haber alınamıyor. Yakınları ihbarda bulundu. AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekiplerin, iz arama köpekleri, dron ve askeri helikopter desteğiyle başlatılan arama devam ediyor.