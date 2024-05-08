Vicdansızlık! 2 günlük bebeği dağ yoluna terk ettiler...

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde jandarmayı arayarak dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. 2 günlük bebeği bırakan annesi E.N.I. (24), anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü. gözaltına alındı. Aile üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı. Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA