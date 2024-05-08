08 May 2024 - 19:25- Magazin G:

Türkan Şoray'a doktorundan iki haftalık karantina

ABONE OL Google News Sayfamız

Efsane oyuncu Türkan Şoray'a, yakalandığı ileri derecede zatürre nedeniyle doktoru tarafından iki haftalık karantina verildi.

Türkan Şoray'a doktorundan iki haftalık karantina mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, 30 Nisan'da yakalandığı ileri derece zatürre ile sevenlerini korkuttu. Şoray, hastalığı nedeniyle Ediz Hun ile gitmeyi planladığı Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılamadı.

Doktorunun "Bahçede bile yürüme" sözleri ile usta oyuncunun hastalığının zannedilenden daha ciddi olduğu anlaşıldı.

Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığın ilk günlerine göre daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği belirtildi.

Doktorunun iki hafta boyunca evden çıkmaması ve hiçbir şekilde yorulmaması gerektiği sözleri üzerine Şoray, karantina sürecine girdi. Sanatçının doktoru, yeterince dikkat ettiği takdirde iki haftalık karantinadan sonra iyileşeceğini söyledi.

Kaynak: KARAR

# TÜRKAN ŞORAY, hastalık, sağlık, Yüksek

08 May 2024 - 19:25 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı mask
Şarkıcı Karsu evleniyor! Kraliçeyi de çağırdı
Survivor'da Aleyna, Nagihan ve Nefise ile neden ittifak yaptı? İşte sebebi mask
Survivor'da Aleyna, Nagihan ve Nefise ile neden ittifak yaptı? İşte sebebi
Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor! mask
Ve çok konuşulan o dizi final yapıyor!
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor? mask
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi: Nerede yaşıyor? Ne iş yapıyor?
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı mask
Survivor'da bütün planlar tepetaklak oldu! Acun kuralların tamamen değiştiğini açıkladı
Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı: Sevenlerini üzen haber mask
Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı: Sevenlerini üzen haber
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber