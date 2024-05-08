Türkan Şoray'a doktorundan iki haftalık karantina

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, 30 Nisan'da yakalandığı ileri derece zatürre ile sevenlerini korkuttu. Şoray, hastalığı nedeniyle Ediz Hun ile gitmeyi planladığı Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılamadı.

Doktorunun "Bahçede bile yürüme" sözleri ile usta oyuncunun hastalığının zannedilenden daha ciddi olduğu anlaşıldı.

Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığın ilk günlerine göre daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği belirtildi.

Doktorunun iki hafta boyunca evden çıkmaması ve hiçbir şekilde yorulmaması gerektiği sözleri üzerine Şoray, karantina sürecine girdi. Sanatçının doktoru, yeterince dikkat ettiği takdirde iki haftalık karantinadan sonra iyileşeceğini söyledi.

Kaynak: KARAR