Alanya iskelede lağım rezaleti: Vatandaş Özçelik'e seslendi

Alanya'da iskelede yaşanan koku problemi vatandaşları isyan ettirdi. Çarşı mahallesi Rıhtım sokaktaki lögarlardaki taşma sonucu yollar lağım sularıyla doldu taştı. Bu sebeple çevrede de kokudan durulmuyor. Bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e seslendiler.

Çekilen videoda lögar kapaklarının etrafındaki taşlarda kırıklık ve yerinde gevşeklik sebebiyle suların taşmasının yaşandığı görülürken yollarda da suların çok oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi