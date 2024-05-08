Alanya iskelede lağım rezaleti: Vatandaş Özçelik'e seslendi

Alanya'da iskelede yaşanan koku problemi vatandaşları isyan ettirdi. Çarşı mahallesi Rıhtım sokaktaki lögarlardaki taşma sonucu yollar lağım sularıyla doldu taştı. Bu sebeple çevrede de kokudan durulmuyor. Bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e seslendiler.
Çekilen videoda lögar kapaklarının etrafındaki taşlarda kırıklık ve yerinde gevşeklik sebebiyle suların taşmasının yaşandığı görülürken yollarda da suların çok oluşu dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.