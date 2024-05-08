Feci kaza! Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı: 15 yaralı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 mevsimlik işçi yaralandı.

Kaza, Adana- Ankara E-90 karayolu üzerinde Şereflikoçhisar’da meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün, Karandere Mahallesi yakınlarında sağ arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yolun sağ tarafında bulunan bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü M.Ç ile birlikte araçta bulunan mevsimlik işçiler Z.Ç., Z.G.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., E.Ç., M.Ç., İ.Ç., E.Ç., Ş.Ç., M.Ç., A.Ç., H.Ç. ve F.Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Z.Ç., olay yerine gelen ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA