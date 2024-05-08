08 May 2024 - 18:47- Asayiş G:

Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler

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Şanlıurfa'da iki grup taş, sopa ve silahlarla birbirine girdi. Kavgada iki kişi yaralandı.

Sokak ortasında alacak yüzünden birbirine girdiler mask
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İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı.  Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Polis, kişi

08 May 2024 - 18:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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