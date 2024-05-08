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Akıl almaz olay! Aracını gören şoke oldu

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesildi.

Akıl almaz olay! Aracını gören şoke oldu mask
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Park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi. Sabah araçlarının başına gelenler, bazı otomobillerin 4 lastiği birden bazılarının 2'şer lastiklerinin kesildiğini fark ederek polise şikayette buldu. Araçları kaldırmak için bölgeye çok sayıda çekici çağrıldı. 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatan polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Polis, kişi

08 May 2024 - 18:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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