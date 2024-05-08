- Asayiş

Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çağırdığı ambulansa "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran Yılmaz Aksoy (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı mask
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Kalp krizi geçiren Mehmet Aksoy'a (66) müdahale için giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hastanın oğlu Yılmaz Aksoy, ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki 25 haftalık hamile sağlık çalışanı Derya Kılınç (30), gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, sabah saatlerinde taburcu edildi. Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yılmaz Aksoy hakkında şikayette bulundu. Mehmet Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İfadesinde, üzüntünün verdiği bir anlık öfkeyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu belirten Yılmaz Aksoy, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Bir, ilgili, sağlık

08 May 2024 - 18:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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