Ambulansa kürekle saldırdı; sağlık görevlileri canını zor kurtardı

Kalp krizi geçiren Mehmet Aksoy'a (66) müdahale için giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hastanın oğlu Yılmaz Aksoy, ambulansın camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki 25 haftalık hamile sağlık çalışanı Derya Kılınç (30), gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, sabah saatlerinde taburcu edildi. Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Yılmaz Aksoy hakkında şikayette bulundu. Mehmet Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İfadesinde, üzüntünün verdiği bir anlık öfkeyle saldırıyı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu belirten Yılmaz Aksoy, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.