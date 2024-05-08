Alanya'da feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 1 ölü

Alanya'da elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı 07 BBN 600 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Aliefendi Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gürakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.