08 May 2024 - 18:11- Gündem G:

Alanya'da feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 1 ölü

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Aliefendi Mahallesi’nde, üç tekerlekli elektrikli motosiklet dere yatağına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Alanya'da feci kaza! Motosiklet dere yatağına uçtu: 1 ölü mask
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Alanya'da elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı 07 BBN 600 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Aliefendi Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gürakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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08 May 2024 - 18:11 AA Antalya- Gündem

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