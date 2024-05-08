08 May 2024 - 18:07- Gündem G:

Gazipaşa'da yangın çıktı: 2 konteyner kül oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Gazipaşa'da bir inşaatın bahçesinde çıkan yangında 2 konteyner zarar gördü.

Gazipaşa'da yangın çıktı: 2 konteyner kül oldu mask
Gazipaşa'da yangın çıktı: 2 konteyner kül oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 konteynerde hasar oluştu. ​​​​​​​

Gazipaşa'da yangın çıktı: 2 konteyner kül oldu

Kaynak: AA

# gazipaşa, konteyner, Yangın, sağlık, Polis, Antalya, Bir

08 May 2024 - 18:07 AA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı mask
Gazze için 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı
Soma maden faciasında 28 kamu görevlisi, ilk kez hakim karşısında mask
Soma maden faciasında 28 kamu görevlisi, ilk kez hakim karşısında
Trafik kazasında kalça kemiği kırılan hasta, ambulans helikopterle sevk edildi mask
Trafik kazasında kalça kemiği kırılan hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
Bakan Özhaseki: Amacımız 1 yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek mask
Bakan Özhaseki: Amacımız 1 yıl içinde 140 bin hak sahibine evlerini teslim etmek
İlk Türk astronot Gezeravcı, Elazığ’da öğrencilerle buluştu mask
İlk Türk astronot Gezeravcı, Elazığ’da öğrencilerle buluştu
Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023’te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izin verildi mask
Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023’te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izin verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber