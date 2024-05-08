Olay Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu L.D. (55) bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek merdiven boşluğundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yararlanan turisti yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Rus turistin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
08 May 2024 - 18:02- Gündem Güncelleme:
Alanya’da otelde merdiven boşluğuna düşen Rus turist ağır yaralandı
Alanya’da tatil yaptığı otelde merdiven boşluğundan düşen Rus turist ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.