Alanya’da otelde merdiven boşluğuna düşen Rus turist ağır yaralandı

Olay Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otelde tatil yapan Rusya uyruklu L.D. (55) bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek merdiven boşluğundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yararlanan turisti yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Rus turistin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.