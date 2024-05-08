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ALTSO meclis üyelerinden esnafa ziyaret

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Mehmet Yenialp ve Sinan Gürses üye esnafları ziyaret ettiler

ALTSO meclis üyelerinden esnafa ziyaret mask
ALTSO meclis üyelerinden esnafa ziyaret
ALTSO meclis üyelerinden esnafa ziyaret
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Alanya'da ALTSO Meclis Üyeleri Mehmet Yenialp ve Sinan Gürses yaz sezonu öncesinde sorumlu oldukları komitelerdeki üye esnaflarını ziyaret ettiler. Esnafın sorunlarını dinleyen üyelerin ziyaretleri esnaf tarafından takdirle karşılandı.

# Alanya

08 May 2024 - 15:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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