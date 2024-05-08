ALTSO meclis üyelerinden esnafa ziyaret

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Alanya'da ALTSO Meclis Üyeleri Mehmet Yenialp ve Sinan Gürses yaz sezonu öncesinde sorumlu oldukları komitelerdeki üye esnaflarını ziyaret ettiler. Esnafın sorunlarını dinleyen üyelerin ziyaretleri esnaf tarafından takdirle karşılandı.