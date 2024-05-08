Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Adına haberi olmadan 168 bin lira kredi çekildi

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ferhat Yüksel (45), iddiaya göre; 6 Mayıs Pazartesi günü işe gittiğinde, telefon ekranının kendi kendine açılıp kapandığını fark etti. Başta rutin bir dijital aksaklık yaşandığının sanan Yüksel, bir süre sonra ekranda 'Veriler temizlendi' diye bir bildirim gördü. Bankadan telefonuna bildirim gelen Yüksel, kullandığı bankanın mobil şube uygulamasına girmeye çalıştı. Bankanın mobil şubesine erişim sağlayamayan Yüksel, iş çıkışı eve geldikten sonra mobil bankacılık uygulamasını başka bir telefona yükleyerek tekrar girmeyi denedi. Uygulamaya girmeyi başaran Yüksel, hesabından 168 bin 500 lira ihtiyaç kredisi çekilerek Ahmet Çakır adında bir hesaba EFT yapıldığını gördü. Hesap detayını bankadan aldığında, 12 ay vadeyle çekilen kredinin toplam borç tutarının 250 bin lira olduğunu öğrendi. Yüksel, yaşadığı olayın üzerine çözüm için gittiği banka şubesinden 'savcılığa gidin' cevabını aldı. Bankada güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyen Yüksel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'BEN BUNU ÖDEYEMEM. GEREKİRSE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİM'

Konuyla ilgili konuşan Ferhat Yüksel, "Bu kesinlikle bankanın bir açığıdır. Benim telefon numaram güncel, bu işlemi başka numaradan yapıyorsun demek ki. Sistemde gözüküyor benim telefon numaram. Bana ait olmadığı da gözüküyor. Bana bir dönüş sağlayın, ben de o an hesaplarımı dondurayım. 'Ödemelisin' diyor, ben nasıl ödeyeceğim bu parayı, kim sahip çıkacak. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar çıkacağım. Bunun kesinlikle ortaya çıkması lazım, ben bunu belirtmek istiyorum. Başkaları da aynı şeyi yaşamasın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA