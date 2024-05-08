Alanya'da tatil yapmak lüks oldu: Denize girmek bile 1000 TL

Alanya'da yaz sezonu hareketliliği havaların ısınmasıyla başladı. Serinlemek isteyen vatandaşlar ise plajlara gitmeye başladı. Yoğunluk oranı şimdiden artmaya başladı. Ancak ücretlerin geçen yılın çok çok üstünde olması dikkatlerden kaçmadı.
FİYATLAR ATEŞ PAHASI
Plajlarda özel işletmelere ait olan beach cluplarda giriş ücreti 140 TL'den başlıyor. Bu ücret bazı yerlerde 250 bazı yerlerde ise 600 liraya kadar çıkıyor. VIP olarak belirtilen kısımda ise ücret 1000 lira olarak belirlendi. Ayrıca plajlarda şezlong ve şemsiye dışında yenen yemeklerin ücretleri ekstra olarak müşteriye yansıtılıyor. Ücretlerin geçen yılın çok çok üstünde olması vatandaşı daha halk plajlarını tercih etmelerine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.