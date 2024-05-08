08 May 2024 - 17:23- Magazin G:

Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul polisinin sabah saatlerinde yaptığı narkotik operasyonunda, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcıya yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi
Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda, 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi. 

Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ 

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

Kaynak: DHA

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08 May 2024 - 17:23 DHA İstanbul- Magazin

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