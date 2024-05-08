Şarkıcı Kalben yurt dışı çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda, 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA