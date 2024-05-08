08 May 2024 - 17:15- Gündem G:

Feci olay! 10 aylık bebek annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi

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Siirt'te 10 aylık bebek annesinin kucağından düştü. Beyin kanaması geçiren bebek yaşamını kaybetti.

Feci olay! 10 aylık bebek annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi mask
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Siirt’te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan minik Aydar, kurtarılamadı.

Feci olay! 10 aylık bebek annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

rmağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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08 May 2024 - 17:15 DHA Siirt- Gündem

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