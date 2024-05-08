Feci olay! 10 aylık bebek annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi

Siirt’te 10 aylık Armağan Aydar, annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan minik Aydar, kurtarılamadı.
Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
rmağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.