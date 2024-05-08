Alanya halkına orman yangını uyarısı! ''Bizim için kritik zamanlar...''

Akdeniz ekosistemi için 1 Mayıs - 1 Kasım arası, yangın sezonu olarak nitelendiriliyor. İklim değişikliğinin de etkisiyle büyüklükleri ve sayıları artan orman yangınlarının sonuçlarını ve alınabilecek tedbirler hakkında Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, bilgi verdi.

‘KÖYLERDE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ YAPIYORUZ’

Yangın sezonu öncesi yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sönmez, “Köyde yaşayan vatandaşlara, öğrencilere, imamlara, askeri birliklere yangın ile ilgili bilinçlendirme eğitim toplantısı yapıyoruz. Kışın kullanılamaz hale gelen orman yollarını trafiğe açık hale getiriyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüzde bulunan 4 tane yangın gözetleme kulesinin bakım onarımını yapıyoruz. Ekiplerimizin yangın mevsiminde 7/24 görev yaptığı 13-14 ayrı noktada ekip binalarımız var. Bütün personelimize her sene Bucakoluk deposunda Antalya Orman Bölge Müdürünün de katılımıyla işbaşı eğitimi yapıyoruz. Eksik ekipmanları temin edip denetliyoruz. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim verilir. Tutanağa bağlanılır ve imza altına alınır. Bu sene ikinci bir helikopter görev yapacak. Emekli olan personel yerine yeni personel için ihale yapıldı. 15 Haziran’da 3 tane de ekibimiz 4 ay süreyle takviye için alınacak” dedi.

‘ORMANLARIMIZA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ’

Geçmiş yıllarda Alanya’da çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Sönmez, “Güzelbağ büyük yangınında çıkan fidanların gençlik ve kültür bakımlarını yapıyoruz. Bunun için 100’ün üzerinde kişi sahada çalışıyor. Geçen yıl Dimçayı’nda çıkan yangının olduğu yere 2,5 ton kızılçam tohumu attık. Sapadere’de 2017’de çıkan yangın sonrası attığımız tohumlar insan boyuna geldi. Seyreltme işlemini de yaptık. Ormanlarımıza çocuk gibi bakıyoruz. Yangın sezonunda 181 personelin tamamı yangın organizasyonuna dahil oluyor” diye konuştu.

‘YANGIN SEZONUNA HAZIRIZ’

Yangın sezonuna hazır olduklarını belirten Sönmez, “4 tane yangın gözetleme kulemiz var. 24 tane yangın havuz ve göletimiz var. Helikopter ve arazözlerin su alabilmesi için kuş uçumu 5 kilometreye bir 400-800 ton arasında su toplama çukuru planımız olur. Bu sene Bayırkozağacı’nın girişinde bir tane planladık. İhalesi bölge müdürlüğünce yapılacak. 10 hizmet aracımız var. 13 tane arasözümüz var. 3 tane 12 tonluk su ikmal aracımız var. 1 tane dozerimiz var. 1 tane greyderimiz var. 1 kepçemiz var. Helikopter sayımız bu yıl 2’ye çıkarıyoruz. 99 tane de yangın işçimiz hazır” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZDAN DİKKATLİ OLMALARINI İSTİYORUZ’

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Sönmez, “Ormanlar kamu malıdır. Bütün kamunun koruması bir unsurdur. Yazın havanın kritik olduğu hava rutubetin yüzde 20’nin altına düştüğü, poyraz olan ve sıcaklığın arttığı zamanlar bizim için kritik zamanlardır. Bu gibi zamanlarda Alanya Kaymakamlığı ile koordineli şekilde hep uyarımızı yapıyoruz. Yazın açık alanda ateş yakılmamalı. Çiftçilerin bu konuda dikkatli olması lazım. Piknik yapanların dikkatli olması lazım. Yaşlı, engelli ve çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. Yangını çıkaran kişi tespit edilirse çok büyük yaptırımları var. Biz çıkabilecek olan yangınlara hazırız. Ancak vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)