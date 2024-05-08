08 May 2024 - 17:00- Gündem G:

Korkunç olay! Fabrika sahibi pres makinesine sıkışıp öldü

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İzmit'te plastik parça üretimi yapan fabrikanın sahibi, yeni pres makinesinin kurulumu sırasında içine girerek sıkıştı. Olayda fabrika sahibi öldü.

Korkunç olay! Fabrika sahibi pres makinesine sıkışıp öldü mask
Korkunç olay! Fabrika sahibi pres makinesine sıkışıp öldü
Korkunç olay! Fabrika sahibi pres makinesine sıkışıp öldü
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İzmit'te 3 gün önce, fabrika sahibi Necmi Şahin'in (48) pres makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde plastik parça üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesinin kurulumu sırasında, bilinmeyen bir sebeple makinenin içine giren fabrika sahibi Necmi Şahin, cihazın aniden çalışmasıyla içeride kalıp, sıkıştı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Necmi Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası İzmit'te Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Korkunç olay! Fabrika sahibi pres makinesine sıkışıp öldü

Şahin'in yaşadığı iş kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yanında işçisi bulunan Şahin'in makinenin içine girdiği ve aniden çalışan cihazı durdurmak için yanındaki işçinin çaba harcadığı yer aldı.

Kaynak: DHA

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08 May 2024 - 17:00 DHA Kocaeli- Gündem

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